فرنسا.. رشق المرشحة الرئاسية فاليري بيكريس بـ"مسحوق وردي"

أقدم عدد من النشطاء على رشق المرشحة اليمينية للانتخابات الرئاسية الفرنسية فاليري بيكريس بـ"مسحوق وردي".

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وبحسب BFMTV، رمى عضوان من حركة "أكيرا" مسحوقا من الطباشير وردي اللون عليها بسبب الاعتراض على بيكريس، أثناء إلقائها التحية على ممثلي CPME (اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة).

🇫🇷 FLASH - Valérie #Pécresse a été aspergée de poudre rose par un individu après son allocution face à des représentants de #PME. (via @MarieGentric) #Présidentielle2022pic.twitter.com/NzJQMygo5F — Mediavenir (@Mediavenir) March 16, 2022

وقال فريق المرشحة الرئاسية، إن بيكريس، لا تنوي تقديم شكوى ضد الفاعلين، وأضاف: "لم تعتبر ذلك هجوما شخصيا، لكنها طلبت التحدث معهم".

يذكر أن حركة "أكيرا"، تعمل على مواضيع مختلفة، تتراوح من التغلب على "الحدود العرقية" إلى إطلاق "جبهة ثورية خارج الحدود".

المصدر: BFMTV