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عسكري أوكراني: ضباط أوكرانيون يرتدون زيا مدنيا ويفرون من مواقعهم

أخبار العالم

عسكري أوكراني: ضباط أوكرانيون يرتدون زيا مدنيا ويفرون من مواقعهم
Sputnik
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تدل نتائج استجواب لعسكري أوكراني من كتيبة أوكرانية مرابطة في مدينة ميليتوبول أن الضباط الأوكرانيين يتركون أسلحتهم ويفرون من موقعهم.

هذا ما تحدث عنه أوليغ إيغناتوف، الجندي السابق في كتيبة النقل الجوي الـ25 للقوات المسلحة الأوكرانية (القسم رقم 3840) الذي قدم إلى نقطة مرور جانكوي في شبه جزيرة القرم من الأراضي الأوكرانية.

وجاء في معلومات الاستجواب التي نشرتها هيئة الأمن الفدرالي الروسي: "يرتدي العسكريون الأوكرانيون من عدد الضباط زيا مدنيا ويتركون أسلحتهم الخاصة ويغادرون أماكن خدمتهم بشكل تعسفي. وتقع الأسلحة المتروكة في التداول غير القانوني. تباع المسدسات والرشاشات للمدنيين".

كما تحدث الجندي أن المتطرفين يهددون العسكريين بالقتل في حالة فرارهم من أماكن خدمتهم.

وفي حديثه حول أحوال الهروب من قاعدته العسكرية في مدينة ميليتوبول قال: "أعتقد أن 60% من الهاربين قرروا إنقاذ حياتهم... كانت لدينا خسائر كبيرة. والقيادة لم تعط أي تعليمات واضحة ما الذي يجب أن نعمله لاحقا".

وأشار إلى أن الوحدات الأوكرانية في ميليتوبول لم تدافع عن نفسها، مضيفا: "لأننا كنا مسلحين بالرشاشات فقط. وعندما بدأ الهجوم علينا بالدبابات، لم نعرف ما الذي يجب عمله".

المصدر: نوفوستي

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