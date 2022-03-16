وحدات الحرس الوطني الروسي والجيش تصد هجوما للنازيين الجدد على محطة كهرباء كاخوفسكايا

صد الحرس الوطني الروسي هجوم النازيين الجدد على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية الواقعة في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا.

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وقال الحرس الوطني الروسي على موقعه الإلكتروني إن الوحدات الروسية لم تسمح للنازيين الجدد الأوكرانيين بالاستيلاء على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية وهو موقع يسيطر عليه الحرس الوطني.

وفي إفادة بهذا الشأن، قال الحرس الوطني الروسي: سلم الجانب الأوكراني محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية من دون قتال، وألقى الحراس شبه العسكريون المحليون أسلحتهم وعادوا إلى منازلهم. نجحت المجموعة التكتيكية التابعة للحرس الوطني الروسي، جنبا إلى جنب مع العسكريين في القوات المسلحة الروسية وصدت هجوم النازيين الجدد الذين كانوا يحاولون استعادة المحطة، ولم تقع خسائر في الأرواح بينهم ".

وجرى التأكيد على أن محطة الطاقة الكهرومائية كاخوفسكايا هي منشأة إستراتيجية، "الحياة الطبيعية تستأنف" فيها، ويعود العمال تدريجيا إلى أماكنهم.

وخلص الحرس الوطني الروسي إلى أنه "نظرا لأن المعبر الوحيد من زابوروجيه إلى نوفا كاخوفكا عبر نهر دنيبر هو محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، فقد تم تنظيم ممر أخضر من خلاله. والآن يمكن للاجئين العودة إلى ديارهم".

المصدر: نوفوستي