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إعلام عبري: اتفاق بين مصر وإسرائيل على إنشاء خط جوي بين تل أبيب وشرم الشيخ

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إعلام عبري: اتفاق بين مصر وإسرائيل على إنشاء خط جوي بين تل أبيب وشرم الشيخ
AP Ahmed Abd El-Latif
مطار شرم الشيخ
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اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إنشاء خط جوي بين تل أبيب وشرم الشيخ، على أن يتم افتتاحه في أيام عيد الفصح، وفق "جيروزاليم بوست".

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المغرب يدشن أول خط جوي مباشر نحو إسرائيل
المغرب يدشن أول خط جوي مباشر نحو إسرائيل

وكان المغرب قد دشن الأحد الماضي، أول خط جوي مباشر لرحلات الركاب باتجاه إسرائيل، مع إقلاع طائرة للخطوط الجوية المغربية نحو تل أبيب، وفق مصدر من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT

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