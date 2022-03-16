بالفيديو.. شهادة مرتزق من أوكرانيا: أنتم لا تعرفون معنى أن تتلقوا قصفا جويا

كشف أحد المرتزقة خلال فراره من أوكرانيا نحو بولندا، عن وضع القتال وجنسيات المرتزقة المتواجدين في أوكرانيا للقتال.

وفي مقطع فيديو، ظهر المرتزق يتكلم باللغة البرتغالية، وقال: "لا أعرف ما الذي يمكن قوله، هنالك قوات (مقاتلون) من كل الدول هناك..من فرنسا..من كل أوروبا..من كوريا الجنوبية وتشيلي والولايات المتحدة، وكندا..القوات من كل العالم هناك".

وأضاف: "المعلومات التي لدينا تفيد بأن جميعهم ماتوا..أنتم لا تعرفون معنى أن تتلقوا قصفا جويا..لا أستطيع أن أفهم..الفيلق تدمر..لقد تدمر كل شيء".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت مركز تدريب للمرتزقة الأجانب في لفوف غربي أوكرانيا، وقتلت 180 منهم ودمرت مخزنا للأسلحة الغربية التي تتدفق على المعسكر المذكور.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف إن "القوات الروسية قضت على 180 من المرتزقة الأجانب ومجموعة من الأسلحة الأجنبية بضربات على مراكز التدريب في قاعدة "يافوروفسكي" العسكرية قرب لفوف على حدود بولندا.

المصدر: RT