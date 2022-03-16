محامون: خمسة متهمين باعتداءات 11 سبتمبر يفاوضون حول عقوباتهم

أعلن محامو 5 متهمين في هجمات 11 سبتمبر 2001، أن موكليهم بدأوا مناقشات مع المدعين العامين للتوصل إلى اتفاق محتمل حول عقوباتهم.

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وقالت ألكا برادان وهي من محامي أحد هؤلاء المعتقلين في غوانتانامو: "أؤكد أن مفاوضات تجري للتوصل إلى اتفاق لاعتراف بالذنب وأن جلسة استماع كانت مقررة خلال الشهر الحالي ألغيت".

وسيسمح اتفاق من هذا النوع بتجنب محاكمة قد تفضي إلى إصدار أحكام بإعدامهم.

ولم يحاكم هؤلاء المتهمون الخمسة المحتجزون منذ أكثر من 15 عاما في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية بعد أمام المحكمة العسكرية المكلفة هذه القضايا التي عقدت جلسات عدة.

وبعد تأخير 18 شهرا بسبب جائحة كوفيد-19 قال المدعون العام الماضي إنهم يأملون في بدء المحاكمة الرسمية هذا العام. لكن آخرين في غوانتانامو شككوا في إمكان تحقيق ذلك. وقد تكون المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نتيجة لغياب أفق واضح لبدء واستكمال محاكمة رسمية.

واتهم خالد شيخ محمد ورفاقه عمار البلوشي ووليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة ومصطفى الحوسوي بالإرهاب وقتل 2976 شخصا في هجمات 11 أيلول.

وتريد عائلات الضحايا إنزال عقوبة الإعدام في الرجال الخمسة في هذه القضية التي لا يزال لها تأثير عاطفي وسياسي.

المصدر:AFP