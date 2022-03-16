بوشيلين: هناك 20 ألف متطوع أجنبي يرغبون في القتال بجانب دونباس

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن أكثر من 20 ألف متطوع بمن فيهم من الولايات المتحدة مستعدون للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة في دونباس.

إقرأ المزيد

وقال بوشيلين لبرنامج "سولوفيوف لايف": "نحن الآن نحقق تقدما بدعم عسكري من روسيا. يوجد الآن أكثر من 20 ألف متطوع - هؤلاء هم أولئك الذين تم إدراج أسمائهم على قوائم مكتبنا المركزي، لكي يكون بإمكاننا اللجوء إليهم للحصول على الدعم عند الحاجة".

وأضاف أن قائمة الدول التي يقترح المتطوعون منها دعمهم لدونباس، واسعة، مشيرا إلى أن عملية التحرير في دونباس ستنتهي في المستقبل القريب، الأمر الذي ستليه إعادة الأعمار.

وأضاف أن مساحة أراضي جمهورية دونيتسك ليست صغيرة وفق معايير الدول الأوروبية، بالإضافة إلى أن الجمهورية لديها منفذ إلى البحر.

المصدر: نوفوستي