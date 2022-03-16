روسيا: قوات دونيتسك ولوغانسك تتدرب على استخدام أسلحة غربية انتزعت خلال العملية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تسلم إلى قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين أسلحة ومعدات عسكرية بعضها أجنبية تم انتزاعها من قوات موالية للحكومة الأوكرانية.

وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء: "يجري تسليم المعدات العسكرية والأسلحة التابعة لأوكرانيا ودول غربية التي تم غنمها، إلى وحدات الشرطة الشعبية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بغية استخدامها في الأعمال القتالية ضد القوميين الأوكرانيين".

وأشارت الوزارة إلى أن الحديث يدور عن دبابات وآليات عسكرية وأسلحة أخرى تسلم بكميات ملموسة إلى عسكريي دونيتسك ولوغانسك، مضيفة: "تركها القوميون الأوكرانيون في مواقعهم ومستودعاتهم خلال تراجعهم".

وتابعت الوزارة أن عسكريي جمهوريتي دونباس الشعبيتين يتلقون تدريبات خاصة بشأن استخدام المنظومات الصاروخية المضادة للدروع من طرازي "جافلن" الأمريكي وNLAW البريطاني-السويدي، مشددة على أن "كل الغنائم العسكرية الأوكرانية تستخدم لاحقا لتحرير أراضي الجمهوريتين الشعبيتين والدفاع عنها".

وسبق أن وافق الرئيس الروسي فلاديمر بوتين الأسبوع الماضي على فكرة تسليم الغنائم العسكرية التي تم انتزاعها من قوات حكومة كييف خلال العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أراضي هذا البلد، إلى قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

المصدر: RT