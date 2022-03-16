جمهورية دونيتسك: مقتل مدنيين جراء قصف أوكراني على قرية فاسيلييفكا

أفاد ممثل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار بمقتل شخصين جراء إطلاق النار من قبل القوات الأوكرانية على قريبة فاسيلييفكا في الجمهورية.

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وجاء في بيان: "تلقت وزارة الطوارئ بجمهورية دونيتسك الشعبية معلومات حول مقتل مدنيين نتيجة سقوط قذيفة تابعة للوحدات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكني يقع في شارع ليسنايا منزل رقم 4 في قرية فاسيلييفكا".

وأضاف أن القوات الأوكرانية أطلقت في غضون 5 دقائق 7 قذائف من عيار 122 ملم على قرية فاسيلييفا ولغمين من عيار 120 ملم على قرية يلينوفكا.

المصدر: نوفوستي