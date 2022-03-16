 
مباشر
عاجل
ميدينسكي: كييف تقترح الشكل النمساوي أو السويدي للحياد أي كدولة لها جيشها الخاص

جمهورية دونيتسك: مقتل مدنيين جراء قصف أوكراني على قرية فاسيلييفكا

أخبار العالم

جمهورية دونيتسك: مقتل مدنيين جراء قصف أوكراني على قرية فاسيلييفكا
Sputnik
جمهورية دونيتسك الشعبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/slz9

أفاد ممثل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار بمقتل شخصين جراء إطلاق النار من قبل القوات الأوكرانية على قريبة فاسيلييفكا في الجمهورية.

إقرأ المزيد
دونيتسك: إصابات جراء استهداف القوات الأوكرانية مدينة ماكييفكا بصاروخ
دونيتسك: إصابات جراء استهداف القوات الأوكرانية مدينة ماكييفكا بصاروخ "توتشكا أو"

وجاء في بيان: "تلقت وزارة الطوارئ بجمهورية دونيتسك الشعبية معلومات حول مقتل مدنيين نتيجة سقوط قذيفة تابعة للوحدات المسلحة الأوكرانية على مبنى سكني يقع في شارع ليسنايا منزل رقم 4 في قرية فاسيلييفكا".

وأضاف أن القوات الأوكرانية أطلقت في غضون 5 دقائق 7 قذائف من عيار 122 ملم على قرية فاسيلييفا ولغمين من عيار 120 ملم على قرية يلينوفكا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا