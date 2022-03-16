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جونسون يصل إلى الإمارات لتهدئة أسواق الطاقة العالمية

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جونسون يصل إلى الإمارات لتهدئة أسواق الطاقة العالمية
AP Stefan Rousseau Source:PA POOL
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يصل إلى الإمارات
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وصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات، في زيارة تهدف لتهدئة أسواق الطاقة العالمية، بعد ما تسببت به الأزمة الأوكرانية والعقوبات على روسيا.

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وبحسب "فرانس برس"، سيلتقي جونسون في الإمارات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثم سيجري في السعودية محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على أمل إقناعهما بالانضمام إلى التحالف ضد روسيا وبزيادة الإنتاج النفطي لبلديهما.

وقال جونسون في "تويتر": "نحن نواجه واقعا جديدا علينا مواجهته مع حلفائنا..أزور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما شريكان رئيسيان في ضمان الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية بعد الغزو الروسي الوحشي، وغير القانوني غير المسبوق"، على حد قوله.

المصدر: "فرانس برس" + RT

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