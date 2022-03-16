جونسون يصل إلى الإمارات لتهدئة أسواق الطاقة العالمية

وصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات، في زيارة تهدف لتهدئة أسواق الطاقة العالمية، بعد ما تسببت به الأزمة الأوكرانية والعقوبات على روسيا.

إقرأ المزيد

وبحسب "فرانس برس"، سيلتقي جونسون في الإمارات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثم سيجري في السعودية محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على أمل إقناعهما بالانضمام إلى التحالف ضد روسيا وبزيادة الإنتاج النفطي لبلديهما.

وقال جونسون في "تويتر": "نحن نواجه واقعا جديدا علينا مواجهته مع حلفائنا..أزور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما شريكان رئيسيان في ضمان الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة العالمية بعد الغزو الروسي الوحشي، وغير القانوني غير المسبوق"، على حد قوله.

We face a new reality, which we have to confront together with our allies.



I'm visiting Saudi Arabia and the United Arab Emirates, who are key partners in ensuring regional security and stabilising global energy markets after Russia’s unprecedented, brutal and illegal invasion. https://t.co/ILNwWHnEtm — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 16, 2022

المصدر: "فرانس برس" + RT