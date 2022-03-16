كوريا الجنوبية.. الإفراج عن 735 سجينا بينهم مديران سابقان في "سامسونغ"

أعلنت وزارة العدل في كوريا الجنوبية أنه سيتم إطلاق سراح 735 سجينا لحسن السلوك بشكل مشروط خلال الأسبوع، بما يشمل نائب وزير المالية الأسبق تشوي كيونغ هوان.

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ويأتي ذلك ضمن خطط الدولة في محاولة تقليل كثافة السجون خلال جائحة كورونا.

ويحسب الوزارة، تضم قائمة الأشخاص الذين سيتم إطلاق سراحهم صباح يوم غد الخميس، تشوي جي سونغ، الرئيس السابق لمكتب استراتيجية المستقبل ببرج المراقبة التابع لمجموعة "سامسونغ" الذي تم حله، ونائبه السابق جانغ تشونغ كي، حيث يقضي تشوي، النائب لأربع دورات، عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في قضية رشوة، بينما يقضي المديران السابقان في "سامسونغ" عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف لكل منهما بتهم الرشوة في فضيحة فساد ضخمة تورطت فيها الرئيسة المخلوعة بارك كون هي".

وهذا وأشارت وزارة العدل أنها تخطط لإجراء جولة أخرى من الإفراج المبكر عن السجناء في 30 مارس.

المصدر: "يونهاب"