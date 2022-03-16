"إيكاو" قلقة إزاء عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية

أعربت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ.

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وجدد مجلس إدارة المنظمة التابعة للأمم المتحدة، قلقه إزاء "عمليات إطلاق الصواريخ غير المعلنة لكوريا الشمالية والتي تشكل خطرا جسيما على الطيران المدني الدولي".

ورأى أن "كوريا الشمالية بصفتها دولة عضوا في منظمة الطيران المدني الدولي، يجب أن تخطر البلدان المجاورة بأي نشاط أو حادث ينشأ من أراضيها قد يشكل مخاطر على طرق أو عمليات الطيران المدني القريبة".

ودانت المنظمة عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية التي شكلت خطرا واضحا وخطيرا على سلامة الملاحة في التجارة الدولية.

وأعلن جيش كوريا الجنوبية في وقت سابق من اليوم، أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة الهوية، لكن يبدو أن الإطلاق انتهى بالفشل.

المصدر: "يونهاب"