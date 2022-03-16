 
مباشر

البرلمان الجزائري يشكل لجنة صداقة مع تركيا لتعزيز التعاون

أخبار العالم

البرلمان الجزائري يشكل لجنة صداقة مع تركيا لتعزيز التعاون
AP Fateh Guidoum
أعلام الجزائر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/slyv

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأنه "جرى بمقر المجلس الشعبي الوطني، تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية - التركية".

إقرأ المزيد
الرئيس الجزائري: نعول كثيرا على مساهمة الشراكة الإفريقية-التركية بمعالجة العنف وتفشي النزاعات
الرئيس الجزائري: نعول كثيرا على مساهمة الشراكة الإفريقية-التركية بمعالجة العنف وتفشي النزاعات

ورأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد هاني، أن هذه المجموعة البرلمانية ستساهم في "توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني"، لافتا إلى أن "العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر بتركيا مثلما تشهد على ذلك المعالم التاريخية العديدة التي ما زالت متواجدة بالجزائر".

من جانبها، شددت سفيرة تركيا لدى الجزائر، ماهينور أوزدمير غوكتاش، على أهمية تنصيب هذه المجموعة من أجل "تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف الميادين لاسيما في المجال البرلماني".

كما أعربت عن أملها في أن تؤدي هذه المجموعة البرلمانية للصداقة "دورا فعالا في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

هذا وأكد رئيس هذه المجموعة البرلمانية للصداقة، مسعود قصري، ضرورة "بذل المزيد من الجهود بين برلمانيي بين البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون والمساهمة في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية".

المصدر: "وكالة الأنباء الجزائرية"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا