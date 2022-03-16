البرلمان الجزائري يشكل لجنة صداقة مع تركيا لتعزيز التعاون

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأنه "جرى بمقر المجلس الشعبي الوطني، تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية - التركية".

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ورأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد هاني، أن هذه المجموعة البرلمانية ستساهم في "توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على المستوى البرلماني"، لافتا إلى أن "العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر بتركيا مثلما تشهد على ذلك المعالم التاريخية العديدة التي ما زالت متواجدة بالجزائر".

من جانبها، شددت سفيرة تركيا لدى الجزائر، ماهينور أوزدمير غوكتاش، على أهمية تنصيب هذه المجموعة من أجل "تعزيز وتكثيف التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف الميادين لاسيما في المجال البرلماني".

كما أعربت عن أملها في أن تؤدي هذه المجموعة البرلمانية للصداقة "دورا فعالا في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

هذا وأكد رئيس هذه المجموعة البرلمانية للصداقة، مسعود قصري، ضرورة "بذل المزيد من الجهود بين برلمانيي بين البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون والمساهمة في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية".

المصدر: "وكالة الأنباء الجزائرية"