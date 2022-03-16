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رئيس برلمان القرم يقترح مصادرة "مليارات زيلينسكي" وتقويم اقتصاد البلاد بها

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رئيس برلمان القرم يقترح مصادرة
RIA NOVOSTI Ramil Sitdikov
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اقترح رئيس برلمان القرم، فلاديمير قسطنطينوف، مصادرة وتوجيه مليارات الدولارات لفلاديمير زيلينسكي والأوليغارشيين الأوكرانيين لإعادة تأهيل الاقتصاد الأوكراني.

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ونقلت كالة أنباء "نوفوستي" عن قسطنطينوف قوله: "بما أن (فلاديمير زيلينسكي) يخضع لسيطرة الأمريكيين بشكل تام وليس مستقلا، فسيكون من الجيد مصادرة حساباته التي تقدر بمليارات الدولارات. أعتقد أن هذه الأموال وأموال الأوليغارشية الأوكرانية ستكون مفيدة لإعادة إنعاش الاقتصاد الاوكراني"، وشدد على أن زيلينسكي وشركاءه سيواجهون محاكمة مثل محكمة نورنبيرغ.

المصدر: نوفوستي

 

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