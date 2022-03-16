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زي رسمي جديد لمنتسبي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة "طالبان" (صورة)

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زي رسمي جديد لمنتسبي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة
AP Petros Giannakouris
عنصر في "طالبان"
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حددت حركة "طالبان"، زيا رسميا جديدا لمنتسبي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومتها.

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وأفادت وكالة "بختار" للأنباء بتحديد زي رسمي جديد لمنتسبي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث يكلف كل منتسب بارتداء هذا الزي أثناء القيام بمهامه. 

وكانت حركة "طالبان" عادت إلى السلطة في أفغانستان، وسيطرت على العاصمة كابل في 15 أغسطس بعد أن شنت عملية عسكرية واسعة النطاق، جرى ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة قرارها بشأن انسحاب قواتها بشكل تام من البلاد.

المصدر: RT

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