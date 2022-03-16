زي رسمي جديد لمنتسبي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومة "طالبان" (صورة)

حددت حركة "طالبان"، زيا رسميا جديدا لمنتسبي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حكومتها.

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وأفادت وكالة "بختار" للأنباء بتحديد زي رسمي جديد لمنتسبي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث يكلف كل منتسب بارتداء هذا الزي أثناء القيام بمهامه.

تعيين زي رسمي جديد لمحتسبي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث يكلف كل محتسب بارتداء هذا الزي أثناء القيام بمهمة الاحتساب. pic.twitter.com/4KhMB41xOI — Bakhtar News Agency (@BakhtarNA) March 15, 2022

وكانت حركة "طالبان" عادت إلى السلطة في أفغانستان، وسيطرت على العاصمة كابل في 15 أغسطس بعد أن شنت عملية عسكرية واسعة النطاق، جرى ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة قرارها بشأن انسحاب قواتها بشكل تام من البلاد.

المصدر: RT