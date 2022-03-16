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الخارجية الروسية: نثمن نهج تركيا المتوازن ونعتزم تعزيز التعاون الاقتصادي معها

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الخارجية الروسية: نثمن نهج تركيا المتوازن ونعتزم تعزيز التعاون الاقتصادي معها
Legion-Media
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أكد مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الروسية أن موسكو تثمن موقف تركيا المتوازن من أزمة أوكرانيا، وأنها تعتزم تطوير التعاون الثنائي في قطاع الطاقة.

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وقال يوري بليبسون، مدير الدائرة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية لوكالة "نوفوستي": "نحن ممتنون لزملائنا في أنقرة لتنظيمهم اللقاء" بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا في 10 مارس، و"استعدادهم للمساعدة في إيجاد حل للأزمة الأوكرانية".

وأكد بليبسون عزم روسيا على تعزيز التعاون مع تركيا في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن تنفيذ المشاريع في قطاع النفط والغاز يسير وفقا للخطط المعتمدة.

وأضاف أن موسكو تقدر "الخط المتوازن للشركاء الأتراك" الذين، على عكس الكثيرين من غيرهم، ليسوا مستعدين للتخلي عن مصالحهم الوطنية و"لا يخضعون لضغوط خارجية وقحة".

المصدر: "نوفوستي"

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