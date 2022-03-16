مقتل ثامن صحفي في المكسيك منذ بداية العام

قتل الصحفي أرماندو ليناريس، مدير موقع مونيتور ميتشواكان الإخباري، في المكسيك، ليرتفع عدد الصحفيين الذين قتلوا في هذا البلد منذ بداية عام 2022 إلى ثمانية.

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وأعلن المدعي العام في ميتشواكان، أن مدير موقع مونيتور ميتشواكان الإخباري، أرماندو ليناريس، قتل إثر إطلاق النار عليه في منزله، في بلدة شيتاكوارو، في ولاية ميتشواكان، مؤكدا أن الوكالة بدأت بالفعل التحقيق بالحادث.

وأصبح ليناريس ثامن صحفي يقتل خلال عام واحد، ويعتبر الأكثر عنفا في وسائل الإعلام المكسيكية لعقود.

وتوفي ليناريس بعد أقل من شهرين من مقتل روبرتو توليدو، موظف مراقب ميتشواكان الذي أطلق عليه النار في زيتاكوارو في 31 يناير، وفي ذلك الوقت، قال ليناريس إنه تلقى عدة تهديدات بالقتل وتلقى الحماية من الشرطة بعد دخوله آلية الحماية الفيدرالية.

في وقت سابق من هذا الشهر، قتل مسلح خوان كارلوس مونيز، مراسل مخابرات الشرطة لبوابة الأخبار Witness Minero في ولاية زاكاتيكاس، بالإضافة إلى مقتل صحافيين آخرين.

المصدر: LE FIGARO