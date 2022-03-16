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زاخاروفا تعيد توجيه حديث زيلينسكي له عن "مواقف الطرفين في المفاوضات"

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زاخاروفا تعيد توجيه حديث زيلينسكي له عن
Sputnik
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أعادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليق على تصريح رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي بشأن الموقفين التفاوضيين، توجيه مسألة واقعية مواقف الجانب الأوكراني.

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زيلينسكي: مواقف طرفي التفاوض تبدو أكثر واقعية
زيلينسكي: مواقف طرفي التفاوض تبدو أكثر واقعية

وكان رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي قد صرح في مقطع فيديو في وقت سابق قائلا إن "المفاوضات بين الوفدين الأوكراني وروسيا يجب أن تستمر، فمن الصعب، لكن المهم، أن مواقف الطرفين تبدو بالفعل أكثر واقعية، لكن الوقت لا يزال مطلوبا".

وقالت زاخاروفا لإذاعة سبوتنيك حول هذه المواقف التي تحدث عنها زيلينسكي: "أعتقد أن هذا السؤال بالدرجة الكبرى موجه إلى الجانب الأوكراني، حول ما إذا كانت قد أصبحت أكثر واقعية، أم أنها منقطعة عن الواقع".

المصدر: نوفوستي

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