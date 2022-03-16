توكايف يدعو لحظر تقلد أقارب رئيس الدولة مناصب سياسية في كازاخستان

صرح الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، بأنه من الضروري فرض حظر على تقلد أقارب رئيس الدولة للمناصب السياسية.

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وقال في رسالة وجهها إلى شعبه في الجلسة المشتركة لغرفتي البرلمان: "يجب أن يكون رئيس الدولة كضامن لا يتزعزع لتكافؤ الفرص لجميع المواطنين. لذلك سيتم فرض حظر تشريعي على تولي مناصب موظفي الخدمة المدنية السياسية والقادة في القطاع شبه العام، بالنسبة لأقرباء الرئيس.

وفي حديثه حول أعمال الشغب التي شهدتها كازاخستان في يناير الماضي، أشار توكايف إلى أنه كان من بين منظمي محاولة انقلاب هذه مسؤولون رفيع المستوى بمن فيهم رؤساء الأجهزة العسكرية في البلاد.

وأوضح: "كان من بين من حاولوا القيام بالانقلاب شخصيات مشهورة. ارتكب كبار المسؤولين الخيانة لوطنهم، وكان من بينهم رؤساء الأجهزة العسكرية والخاصة".

وأضاف أنهم عرقلوا أعمال أجهزة الأمن وقدموا معلومات مزيفة عن الأوضاع في المدن لقيادة البلاد.

وتابع: "كانت هناك عملية واسعة النطاق ومفصلة بهدف تحويل السلطة وكان الغرض منها الإطاحة بالقيادة العليا".

المصدر: نوفوستي