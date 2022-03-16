موسكو تكشف مالذي ينتظر أوروبا بعد انتهاء العملية العسكرية بأوكرانيا

كشف يوري بليبسون مدير الدائرة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية ما ينتظر أوروبا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق أهدافها حتما، وسيتعين على أوروبا أن تدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالعلاقات الثنائية مع روسيا.

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وأضاف بليبسون القول إن، "العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ستحقق أهدافها، وسيتعين على شركائنا الأوروبيين أن يدفعوا ثمن الضرر الذي يلحقونه بمصالحهم الوطنية والعلاقات الثنائية مع روسيا التي تطورت عبر الأجيال".

المصدر: نوفوستي