زيلينسكي: مواقف طرفي التفاوض تبدو أكثر واقعية

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في رسالة بالفيديو على "تلغرام" إن مواقف الطرفين في المفاوضات بين كييف وموسكو تبدو أكثر واقعية.

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وقال زيلينسكي بهذا الشأن: "الاجتماعات مستمرة، كما علمت، تبدو المواقف في المحادثات أكثر واقعية. ولكن لا يزال هناك وقت لاتخاذ القرارات لتكون في مصلحة أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أعلن عضو الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا استئناف المفاوضات مع الجانب الروسي، فيما أعلن مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إنهم سيستمرون يوم الأربعاء.

وكانت عقدت ثلاث جولات من المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروس لحل الوضع.

وقد اتفق الطرفان في الاجتماع الثاني على تنظيم ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين وإيصال المواد الغذائية والأدوية.

وكان ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب فولوديمير زيلينسكي، قد صرح في وقت سابق بأن المفاوضات بين الوفدين كانت جارية في شكل فيديو، وتم إنشاء مجموعات عمل خاصة.

المصدر: نوفوستي