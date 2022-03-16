إندونيسيا.. مصرع شخصين وإصابة آخرين خلال احتجاجات في مقاطعة بابوا

أعلنت الشرطة الإندونيسية، مصرع شخصين وإصابة عدد آخر خلال مظاهرة ضد منطقة الحكم الذاتي الجديدة في مقاطعة بابوا الإندونيسية.

إقرأ المزيد

وقال أحمد مصطفى كمال، المتحدث باسم شرطة بابوا، في بيان: "كان هناك ضحايا من الجانبين من أفراد الشرطة والمتظاهرين الذين تضرروا من تصرفات الشرطة التي أدت إلى سقوط قتلى".

وأعلن كمال السيطرة على الوضع، مشيرا إلى أن الشرطة تخطط لإرسال المزيد من الأفراد إلى موقع المظاهرة لضمان اتباع الشرطة في المنطقة للمعايير الإجرائية.

ونظمت مظاهرة سلمية استمرت ثلاث ساعات في منطقة ياهوكيمو بعد ظهر الثلاثاء. لكن المناوشات والاستفزازات انتهكت الهدوء وقام عدد من المتظاهرين بإضرام النيران في المباني حول منطقة المظاهرة، واشتبك عدد من المتظاهرين مع قوات الشرطة المحلية.

يذكر أن الصراعات بين سكان بابوا الأصليين وقوات الأمن الإندونيسية شائعة في منطقة بابوا الفقيرة، وهي مستعمرة هولندية سابقة في الجزء الغربي من غينيا الجديدة وتختلف عرقيا وثقافيا عن معظم إندونيسيا.

المصدر: AP