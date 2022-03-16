زاخاروفا: واشنطن تقوم بقمع الأصوات المعارضة لها بكل المؤسسات العالمية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة تقمع أي أفكار معارضة لها في كل مؤسسات العالم، وتحاول إخضاع الجميع لمصالحها السياسية.

وشددت ممثلة الخارجية الروسية، على أن ذلك يحدث في كل مكان.

إقرأ المزيد

وأضافت: "في كل الاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات القائمة – يحدث الشيء نفسه في كل مكان: قمع وتدمير واستخدام ما هو مفيد حصريا للأغراض الذاتية للولايات المتحدة، حتى لو كان ذلك يتعارض ليس فقط مع مصالح الآخرين، بل ومن حيث المبدأ مع الفكر السليم".

وأشارت زاخاروفا، إلى أنه يتم تطبيق هذا السلوك الأمريكي في كافة المجالات، بما في ذلك الرياضة.

المصدر: نوفوستي