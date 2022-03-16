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الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا

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الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا
AP
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أعلنت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ أن الولايات المتحدة تدين إطلاق صاروخ جديد في كوريا الشمالية وتتابع الوضع.

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وجاء في بيان صدر عن القيادة: "نعرف عن قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي". وأضاف: "تدين الولايات المتحدة هذه الأعمال وتدعو كوريا الشمالية لأن تتجنب القيام بمزيد من الأعمال التي تزعزع الاستقرار".

وتابع: "وبالرغم من أن هذا الحدث بحسب تقييماتنا لا يمثل أي خطر مباشر على عسكريي وأراضي الولايات المتحدة وكذلك عسكريي وأراضي حلفائنا، فسنواصل متابعة الوضع".

وأفادت لجنة رؤساء الأركان بكوريا الجنوبية، سابقا، بأن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ مجهول من منطقة سونان في ضواحي بيونغ يانغ، مضيفة أن الصاروخ سقط فورا بعد الإطلاق. وأضافت سيئول أن استخبارات البلاد والولايات المتحدة تقومان بتحليل إطلاق الصاروخ الأخير.

المصدر: تاس

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