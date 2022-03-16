اليوم الـ21 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/slxf
يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية الخاصة لحماية دونباس ونزع عسكرة أوكرانيا لليوم الـ21، وسط تصعيد الغرب مساعيه لعزل روسيا اقتصاديا وسياسيا واستمراره في تقديم دعم لحكومة كييف.
ميدانيا
- دونيتسك: إصابات جراء استهداف القوات الأوكرانية مدينة ماكييفكا بصاروخ "توتشكا أو"
- خطة الجيش الروسي من خلال عمليته في أوكرانيا؟
- القوات الروسية تعلن تصفية ضابطين كبيرين في الاستخبارات الأوكرانية
.........................................................
ردود الفعل
- مذيع أوكراني يدعو على الهواء مباشرة لقتل الأطفال الروس أسوة بالنازي لـ"تدمير الأمة"
- الحكومة العراقية: الحرب الأوكرانية تسببت بارتفاع الأسعار
- واشنطن وبروكسل تهددان بحرمان روسيا من ميزات الدولة الأعلى أفضلية في التجارة
- "بوليتيكو": أعضاء في الكونغرس طلبوا من كييف تخفيف دعواتها لمنطقة حظر جوي فوق أوكرانيا
- بريطانيا: لن نصوت لمشروع القرار الروسي حول أوكرانيا
- العقوبات الأوروبية ضد روسيا تقطع رواتب 2.4 ألف عامل في رومانيا
- بلينكن يرد على زيلينسكي: عدم انضمام أوكرانيا للناتو لا يعني أننا تنازلنا أمام روسيا
- بولندا تقترح إرسال قوات أطلسية لحفظ السلام إلى أوكرانيا
- سفارة روسيا لدى واشنطن تطلق خطا ساخنا للروس الذين يتعرضون للتمييز
- زيلينسكي يؤكد ضرورة مواصلة المفاوضات مع روسيا - فيديو
- وسائل إعلام إسرائيلية: "زحزحة" في المحادثات الروسية - الأوكرانية
- كازاخستان تنفي أنباء حول طلب الولايات المتحدة لأنظمة "إس-300" لنقلها إلى أوكرانيا
- بكين: تصعيد العقوبات ضد روسيا يعقد تعافي الاقتصاد العالمي