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اليوم الـ21 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة

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اليوم الـ21 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة
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يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية الخاصة لحماية دونباس ونزع عسكرة أوكرانيا لليوم الـ21، وسط تصعيد الغرب مساعيه لعزل روسيا اقتصاديا وسياسيا واستمراره في تقديم دعم لحكومة كييف.

ميدانيا

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