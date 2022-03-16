مصادر كورية جنوبية: صاروخ كوريا الشمالي العابر للقارات تحطم بعد إطلاقه صباح الأربعاء

تتزايد الشكوك في فشل التجربة الصاروخية الباليستية التي نفذتها كوريا الشمالية صباح اليوم الأربعاء، حيث يعتقد أن الصاروخ انفجر بعد وقت قصير من إطلاقه.

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ونقلت قناة تلفزيون "دابليو تي إن" عن مصادر عسكرية أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته بيونغ يانغ فشل وتحطم، من دون الكشف عن تفاصيل أوفى.

وكانت لجنة رؤساء الأركان في كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفة صاروخية مجهولة الطراز من منطقة مطار سونان بالقرب من بيونغ يانغ صباح الأربعاء، مشيرة إلى أن التجربة انتهت بالفشل على الفور بعد عملية الإطلاق، مضيفة أن أجهزة الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعكف على تحليل ما جرى.

وكانت لجنة رؤساء الأركان في كوريا الجنوبية قد أعلنت في اليوم السابق أن الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي رفعا من الاستعداد القتالي لوحداتهما العسكرية في شبه الجزيرة الكورية، وأنهما على اتصال دائم بعد ظهور معلومات حول استعداد بيونغ يانغ لاحتمال إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

المصدر: تاس