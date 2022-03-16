بكين: تصعيد العقوبات ضد روسيا يعقد تعافي الاقتصاد العالمي

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن تصعيد العقوبات ضد روسيا، يزيد تعقيد عملية تعافي الاقتصاد العالمي

وأضاف الوزير الصيني، في محادثة هاتفية مع وزير خارجية هولندا ووبكي هوكسترا: "في الوقت الحالي، تقوم الولايات المتحدة وأوروبا باستمرار بتشديد العقوبات ضد روسيا. ولكن بالنسبة لعملية التعافي الصعب للاقتصاد العالمي، يشبه ذلك رش الملح مجددا على الجرح. بالإضافة إلى أنه يتسبب في إلحاق ضرر غير مبرر برفاهية السكان من جميع البلدان".

كما أعرب وانغ يي عن أمله في أن "تتمكن جميع الأطراف من بذل المزيد من الجهود لتعزيز محادثات السلام، وليس العكس".

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وتابع وزير الخارجية الصيني القول: "يأمل المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وتخفيف حدة الوضع على الأرض، ومنع وقوع إصابات بين المدنيين. وهذا يتماشى أيضا مع آمال وتوقعات الجانب الصيني".

المصدر: تاس