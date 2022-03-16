كازاخستان تنفي أنباء حول طلب الولايات المتحدة لأنظمة "إس-300" لنقلها إلى أوكرانيا

أعلن وزير دفاع كازاخستان، روسلان جاكسيليكوف، أن الولايات المتحدة لم تتقدم بطلب إلى بلاده للحصول على أنظمة "إس-300" الصاروخية الروسية لنقلها فيما بعد إلى أوكرانيا.

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وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن قال الوزير، اليوم الأربعاء، في دهاليز البرلمان الكازاخستاني: "لم يكن هناك مثل هذا الطلب. ولا يمكن أن يكون موجودا... أضمن لكم أنه لم يكن هناك مثل هذا النداء لنا مطلقا ومن غير المحتمل أن يكون كذلك".

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادرها، أمس الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية تحاول تحديد قائمة الدول التي تملك أنظمة "إس-300" الصاروخية السوفيتية الصنع وتدرس احتمال نقلها إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي