 
مباشر

كاراكاس.. مظاهرة مؤيدة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أخبار العالم

كاراكاس.. مظاهرة مؤيدة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
AP
كاراكاس، فنزويلا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/slx8

أفادت السفارة الروسية لدى كاراكاس بأن مظاهرة مؤيدة لروسيا في عمليتها الخاصة بأوكرانيا جرت أمس الثلاثاء في العاصمة الفنزويلية.

إقرأ المزيد
السوريون ينظمون مسيرات مؤيدة دعما للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
السوريون ينظمون مسيرات مؤيدة دعما للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وجاء في بيان صدر عن السفارة: "في 15 مارس الجاري جرت في كاراكاس مظاهرة لتأييد روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا ومكافحتها ضد النازية في هذا البلد".

واصطف المتظاهرون على شكل الحرف Z في كاراكاس كعلامة للتضامن مع الجيش الروسي، وكان شعارهم "من أجل النصر". ومن بين المشاركين أعضاء رابطة خريجي الجامعات السوفيتية والروسية "RedVenRus" وطلاب ونشطاء فنزويليون وعدد من المواطنين الروس. 

ونقلت السفارة عن أحد المتظاهرين قوله: "نريد أن نعبر عن تأييدنا للأشخاص الذين يقاتلون الآن الفاشية والنازية في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا