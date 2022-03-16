كاراكاس.. مظاهرة مؤيدة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أفادت السفارة الروسية لدى كاراكاس بأن مظاهرة مؤيدة لروسيا في عمليتها الخاصة بأوكرانيا جرت أمس الثلاثاء في العاصمة الفنزويلية.

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وجاء في بيان صدر عن السفارة: "في 15 مارس الجاري جرت في كاراكاس مظاهرة لتأييد روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا ومكافحتها ضد النازية في هذا البلد".

واصطف المتظاهرون على شكل الحرف Z في كاراكاس كعلامة للتضامن مع الجيش الروسي، وكان شعارهم "من أجل النصر". ومن بين المشاركين أعضاء رابطة خريجي الجامعات السوفيتية والروسية "RedVenRus" وطلاب ونشطاء فنزويليون وعدد من المواطنين الروس.

ونقلت السفارة عن أحد المتظاهرين قوله: "نريد أن نعبر عن تأييدنا للأشخاص الذين يقاتلون الآن الفاشية والنازية في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي