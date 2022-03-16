الخارجية الأمريكية تدعو سلطات تركمانستان لتحسين نظامها الانتخابي

دعت الخارجية الأمريكية، غداة الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في تركمانستان، السلطات هناك لتحسين النظام الانتخابي وفق توصيات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان مكتوب صدر يوم أمس الثلاثاء: "أشار تقييم مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى أن تركمانستان فشلت في إظهار أن عمليتها الانتخابية حرة أو عادلة أو تنافسية. نحن نحث حكومة تركمانستان على تطبيق توصيات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لجعل نظامها الانتخابي يتماشى مع المعايير الموضحة في التقييم المذكور".

في الوقت نفسه، لفتت وزارة الخارجية الأمريكية الانتباه إلى "الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة وتركمانستان"، وشددت على أنها "ستواصل تشجيع المشاركة السياسية من جانب شعب تركمانستان".

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يوم أمس علقت الخارجية الروسية، على فوز سردار بيردي محمدوف في الانتخابات الرئاسية في تركمانستان، بالقول إن موسكو ترحب باختيار شعب تركمانستان وترى أن الأقوى حقق الفوز.

واعتبرت الخارجية الروسية، "نتائج هذه الانتخابات مقنعة من حيث شرعيتها (راقبت سير عمليات التصويت مجموعة دولية من المراقبين وتابعت نزاهة فرز الاصوات)، ومن وجهة نظر المنافسة".

المصدر: تاس