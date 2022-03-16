صحيفة: الولايات المتحدة في حالة يأس بسبب تخليها عن النفط الروسي

كتبت صحيفة "Global Times" الصينية أن الولايات المتحدة "سقطت في حالة من اليأس" بعد الحظر الذي فرضته على واردات الطاقة الروسية وكانت مضطرة لطلب المساعدة من الدول المصدرة للنفط.

ولفتت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض حاول دون جدوى تنظيم مكالمات فيديو بين الرئيس جو بايدن وزعماء السعودية والإمارات في محاولة لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة.

وكتبت: "إن دول أوبك لا تريد أن تكون مقيدة من قبل الولايات المتحدة أو تنتهك حصص إنتاجها وتطعن روسيا في الظهر في زمن الأزمة.

اضطرت الولايات المتحدة في حالة من اليأس للجوء إلى إيران للحصول على المساعدة، بالتلميح إلى أنها قد تبدأ استيراد النفط الإيراني بعد توقيع الاتفاق النووي.

ووصفت الصحيفة محاولة واشنطن التفاوض مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، لتخفيف العقوبات حتى تتمكن الشركات الأمريكية من الاستثمار مرة أخرى في قطاع النفط الفنزويلي والمساعدة في زيادة الإنتاج في البلاد بأنها انتهازية وعلامة على عدم النضج.

وأوضحت: "من المفارقات أن بايدن، بصفته سياسيا مخضرما أظهر سذاجة تامة وعدم كفاءة في أحداث مثل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وفي الصراع الروسي الأوكراني"، واصفة تصرفات واشنطن بأنها غير مسؤولة تجاه حلفائها وشركائها.

وأضافت: "إن التحالف عبر الأطلسي الحالي ضد روسيا سيلحق ضررا بأوروبا، وستقاومه دول أخرى أيضا. يبدو أن بايدن حشد أوروبا لإدانة روسيا، لكن، في الواقع، تعتبر الدول الأوروبية مقيدة بشكل ميؤوس منه".

سبق أن أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرض حظر على توريد الطاقة الروسية. وقبل ذلك حذر نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، من أن التخلي عن النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية بالنسبة للسوق العالمية وسيثير ارتفاعا لأسعار النفط إلى 300 دولار وأكثر للبرميل الواحد.

من جانبه عبر الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، عن اعتقاده أن الوضع القائم في سوق النفط يظهر أنه يمكن أن تجعل بلدان العالم الطاقة العالمية رهينة لخلافاتها السياسية.

المصدر: نوفوستي