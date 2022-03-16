جيش كوريا الجنوبية: يبدو أن بيونغ يانغ فشلت في إطلاق قذيفة مجهولة

أفادت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بأن كوريا الشمالية أجرت إطلاقا فاشلا لقذيفة مجهولة صباح اليوم الأربعاء قرب منطقة سونان في بيونغ يانغ.

وقالت الأركان الكورية الجنوبية: "يبدو أن المحاولة فشلت بعد وقت قصير من الإطلاق"، مضيفة أن استخبارات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحليلا إضافيا للحادث.

إقرأ المزيد

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إلى أن تكهنات سادت على نطاق واسع بأن بيونغ يانغ يمكن أن تجري اختبارا لنظام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات تحت ستار مشروع لتطوير الأقمار الصناعية للاستطلاع.

المصد: "يونهاب"