وسائل إعلام: أجهزة الأمن الجوي الإسرائيلية تعلن حالة التأهب القصوى

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن أجهزة الأمن الجوي والاستخبارات الإسرائيلية أعلنت حالة التأهب القصوى في ظل التصعيد بين تل أبيب وطهران.

وأشارت الهيئة إلى أن "صدرت أوامر للوزراء الإسرائيليين بصورة استثنائية بعدم التطرق للحوادث الأخيرة، حتى تعمل الأجهزة الأمنية في كل مكان وزمان لمنع التهديدات ضد إسرائيل".

وفي 13 فبراير أطلقت طائرة مسيرة النار تجاه أهداف إسرائيلية في الشرق الأوسط، وتم اعتراضها من قبل مقاتلة F-16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وفي 14 فبراير تم تدمير المئات من الطائرات المسيرة الإيرانية في موقع للحرس الثوري في كرمنشاه غربي إيران في عملية إسرائيلية.

وفي 7 مارس قتل ضابطين إيرانيين تابعين للحرس الثوري الايراني في غارة إسرائيلية في سوريا.

وفي 13 مارس هاجمت إيران موقعا إسرائيليا في إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

المصدر: I24