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السفارة الروسية بواشنطن: الإدارة الأمريكية تسعى لكسب النقاط من خلال رهاب روسيا

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السفارة الروسية بواشنطن: الإدارة الأمريكية تسعى لكسب النقاط من خلال رهاب روسيا
Globallookpress Ting Shen
السفارة الروسية بواشنطن
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صرحت السفارة الروسية بواشنطن بأن حملة السلطات الأمريكية لتحميل روسيا مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، دليل على سعيها لكسب النقاط من خلال الترويج لرهاب روسيا.

وأشارت السفارة الروسية في منشور على "تلغرام" إلى تقرير لقناة "فوكس بيزنس"، ورد فيه أن البيت الأبيض طلب من المدونين الذين لهم متابعة كبيرة على تطبيق "تيك توك"، أن يحملوا روسيا المسؤولية عن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة.

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وقالت السفارة إن "هذا الخبر يؤكد سعي واشنطن لكسب النقاط السياسية من خلال الترويج لرهاب روسيا".

وأضافت: "للناس العاقلين واضح أن صورة العدو الخارجي في شخص بلادنا، تحتاج إليها الدوائر الحاكمة من أجل تبرير إخفاقاتها في تسوية القضايا الأمريكية الداخلية".

المصدر: تاس

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