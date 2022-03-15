سفارة روسيا لدى واشنطن تطلق خطا ساخنا للروس الذين يتعرضون للتمييز

أطلقت السفارة الروسية في واشنطن خطا ساخنا للناطقين بالروسية ممن يتعرضون للتمييز في الولايات المتحدة، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء في بيان للسفارة نشرته على "تيليغرام": "نظرا لتزايد حالات التمييز ضد الناطقين بالروسية لأسباب قومية ولغوية وثقافية ودينية وغيرها على خلفية الأزمة في أوكرانيا، أطلقنا خطا ساخنا" لاستقبال الشكاوى والمساعدة.

وأضافت: "توصي السفارة كل من يتعرض للإهانات والعنف وغير ذلك من أشكال الاضطهاد، بما فيها تهديد الحياة والصحة، بالاتصال عبر الخط الساخن بالسفارة على الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني".

المصدر: "تاس"