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سفارة روسيا لدى واشنطن تطلق خطا ساخنا للروس الذين يتعرضون للتمييز

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سفارة روسيا لدى واشنطن تطلق خطا ساخنا للروس الذين يتعرضون للتمييز
AFP Chris Kleponis
السفارة الروسية لدى واشنطن - أرشيف
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أطلقت السفارة الروسية في واشنطن خطا ساخنا للناطقين بالروسية ممن يتعرضون للتمييز في الولايات المتحدة، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وجاء في بيان للسفارة نشرته على "تيليغرام": "نظرا لتزايد حالات التمييز ضد الناطقين بالروسية لأسباب قومية ولغوية وثقافية ودينية وغيرها على خلفية الأزمة في أوكرانيا، أطلقنا خطا ساخنا" لاستقبال الشكاوى والمساعدة.

وأضافت: "توصي السفارة كل من يتعرض للإهانات والعنف وغير ذلك من أشكال الاضطهاد، بما فيها تهديد الحياة والصحة، بالاتصال عبر الخط الساخن بالسفارة على الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني".

المصدر: "تاس"

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