باريس: الحكومة مستعدة لمنح كورسيكا الحكم الذاتي

أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن بلاده مستعدة "لمنح الحكم الذاتي" لكورسيكا، وذلك على خلفية التوتر في الجزيرة المستمر منذ أسبوعين.

وفي مقابلة مع صحيفة "كوس-مارتان التي نشرت مقتطفات منها عبر موقعها الإلكتروني، قال دارمنان إن باريس مستعدة "للوصول إلى حد منح حكم ذاتي لكورسيكا".

وأضاف أن "الشرط المسبق لأي مفاوضات بين المسؤولين المنتخبين في كورسيكا والحكومة، هو عودة الهدوء".

وأوضح أنه "لا يمكن حصول حوار صريح في نظام ديمقراطي تحت ضغط المقذوفات والانتشار المهيمن للقوى الأمنية".

وتشهد الجزيرة الفرنسية تجمعات وأعمال عنف منذ الاعتداء في الثاني ممارس داخل السجن على الناشط المنادي بالاستقلال إيفان كولونا المحكوم عليه بالحبس مدى الحياة بعد إدانته بتهمة قتل مسؤول الإدارة المحلية كلود إرينياك في العام 1998.

وقد دخل كولونا في غيبوبة.

المصدر: "أ ف ب"