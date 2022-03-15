إصابة زوج نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بكورونا

قال البيت الأبيض مساء يوم الثلاثاء إن زوج نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أصيب بفيروس كورونا.

وأضاف البيت الأبيض: "في وقت سابق اليوم، ثبتت إصابة زوج نائبة الرئيس الأمريكي بكوفيد.. ولمزيد من الاحتياطات لن تشارك نائبة الرئيس في مؤتمر الليلة مع الرئيس جو بايدن".

وأكد أن نائبة الرئيس كامالا هاريس أجرت اليوم اختبارا وجاءت النتيجة سلبية، مشيرا إلى أنها ستواصل الفحوصات في الأيام القادمة.

المصدر: وكالات