بولندا تقترح إرسال قوات أطلسية لحفظ السلام إلى أوكرانيا

اقترح ياروسلاف كاتشينسكي نائب رئيس الوزراء البولندي إرسال قوات أطلسية مسلحة لحفظ السلام إلى أوكرانيا.

وقال في كييف: "أعتقد أننا بحاجة إلى بعثة لحفظ السلام تابعة للناتو تكون قادرة على الدفاع عن نفسها".

وأضاف: "ستعمل هذه البعثة، بموافقة أوكرانيا".

وتابع: "لن تكون مهمة هذه البعثة غير مسلحة. إنها ستخدم السلام وتحمل مساعدات إنسانية، وستحميها أيضا القوات المسلحة ذات الصلة".

وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في وقت سابق عن وصول رؤساء وزراء بولندا وتشيكيا وسلوفينيا إلى كييف لتأكيد "دعم الاتحاد الأوروبي المطلق" لأوكرانيا.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال وصولهم مشيدا "بشجاعة الأصدقاء الحقيقيين لأوكرانيا"، وأشار إلى أن "مناقشاتهم ستركز على دعم أوكرانيا وتعزيز العقوبات ضد روسيا".

المصدر: "تاس" + "أ ف ب"