المكسيك.. مقتل 3 أشخاص بحادث سير تعرضت له حافلتهم

أعلن مصدر حكومي مكسيكي مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين بحادث سير تعرضت له حافلة صغيرة كانت تقل مهاجرين غير شرعيين شرق البلاد.

وقال كارلوس إيسكالانتي رئيس مكتب خدمات المهاجرين الحكومي في ولاية فيراكروز، للصحفيين إن جنسيات القتلى لم تعرف على الفور.

وأضاف كارلوس إيسكالانتي أن سبعة كوبيين في حالة خطيرة.

وتم اكتشاف أكثر من 190 ألف أجنبي لا يحملون وثائق في المكسيك بين يناير وسبتمبر من العام الماضي، وفقا للسلطات.

وعادة ما يخفي تجار البشر المهاجرين غير الشرعيين في شاحنات تنقلهم من غواتيمالا إلى المكسيك، حيث يتجهون شمالا إلى الحدود الأمريكية.

وفي تأكيد للمخاطر التي يواجهونها، تسبب حادث سير مروع في 9 ديسمبر في مقتل 56 مهاجرا غير شرعي بعد انقلاب شاحنة كانت تقلهم.

المصدر: أ ف ب