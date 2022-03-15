"‏نيويورك تايمز": محادثات مع محامي المتهمين بهجمات 11 سبتمبر لإسقاط عقوبة الإعدام عنهم

ذكرت "‏نيويورك تايمز" أن المدعين يتفاوضون على صفقة مع خالد شيخ محمد وباقي متهمي هجمات 11 سبتمبر، لاعترافهم بالتهم المنسوبة إليهم لقاء تخفيف الأحكام عليهم من الإعدام إلى مدى الحياة.

وذكر تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية أن العقل المدبر وأربعة من شركائه المتهمين بتدبير هجوم 11 سبتمبر 2001 يمكن أن يتجنبوا عقوبة الإعدام بموجب اتفاق ادعاء يتم التفاوض عليه من قبل المدعين.

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ونقلا عن مصادر مطلعة، قالت الصحيفة إن النيابة العامة بدأت محادثات مع محامي الدفاع لاعتراف المتهمين خالد شيخ محمد والآخرين مقابل أحكام بالسجن المؤبد يمكن أن ينهي القضية التي طال أمدها في محكمة الحرب والتي شكلتها إدارة جورج بوش الابن.

وبعد عقد من التحقيقات لم يحدد القاضي العسكري موعدا للنطق بالأحكام.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا صفقة متوقعة قريبا، لكن الاعتراف الذي ينتج عنه أحكام بالسجن مدى الحياة قد يجبر إدارة بايدن على تعديل طموحها المتمثل في إنهاء عمليات الاعتقال في خليج غوانتانامو.

والخمسة المحاكمون في القضية متهمون بالتوجيه والتدريب أو توفير ترتيبات السفر والمال للخاطفين التسعة عشر الذين وجهوا أربع طائرات ركاب على مركز التجارة العالمي والبنتاغون وحقل في بنسلفانيا، مما أسفر عن مقتل 3000 شخص.

المصدر: صحيفة "‏نيويورك تايمز" الأمريكية