دونيتسك: إصابات جراء استهداف القوات الأوكرانية مدينة ماكييفكا بصاروخ "توتشكا أو"

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين جراء استهداف القوات الأوكرانية مدينة ماكييفكا على أراضي الجمهورية بصاروخ "توتشكا أو".

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن ممثلي فرق الإغاثة في دونيتسك قولهم إن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة نحو 10 أشخاص.

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بدورها قالت وزارة الصحة بجمهورية دونيتسك إن بين المصابين طفلان، ولم يعلن عن تسجيل قتلى بعد.

وفي وقت سابق جاء في بيان عن دونيتسك أنه "حسب المعلومات الأولية فإن عدد المصابين 4 بينهم طفل، نتيجة استهداف ماكييفكا بصاروخ "توتشكا أو" التكتيكي".

المصدر: نوفوستي