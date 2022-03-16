تركيا.. 106 آلاف تحقيق في قضايا "تغريد" خلال عام

كشفت بيانات رسمية تركيا أنه تم فتح تحقيقات ضد 106 ألف حساب على منصات التواصل الاجتماعي خلال عام.

وقالت مديرية الأمن العام التركية، إن "التحقيقات تمت استنادا إلى عدد من الاتهامات من بينها الترويج لتنظيمات إرهابية وبيع المخدرات أو التشجيع عليها وتحريض الشعب على الكراهية والعداء ونشر مشاركات تتضمن عنف ضد المرأة والحيوان وإهانة الرئيس واستهداف وحدة الدولة وأمن المجتمع".

وأوضح التقرير، أن "قوات الأمن تمكنت من التوصل إلى هوية أصحاب 46 ألف و646 من هذه الحسابات".

وتضمن التقرير أيضا "معلومات عن المخالفات المرورية، حيث بلغ إجمالي الأموال المستحصلة نتيجة هذه المخالفات خلال العام الماضي 8 مليار و265 مليون ليرة".

وتطرق التقرير كذلك إلى جريمة "تهريب المهاجرين"، حيث عكس التقرير زيادة بنحو 59% في عدد "منسقي عمليات تهريب المهاجرين" خلال عام 2021.

وذكر التقرير أن "عدد منسقي عمليات تهريب المهاجرين ارتفع خلال العام الماضي إلى 4 آلاف و503 شخص، بعدما كان يبلغ ألفين و835 شخص خلال عام 2020".

المصدر: "زمان" التركية