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البرازيل تعلن تسجيل أول إصابتين بمتحور "دلتاكرون"

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البرازيل تعلن تسجيل أول إصابتين بمتحور
Gettyimages.ru
مجسم تشبيهي لفيروس كورونا
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أعلن وزير الصحة البرازيلي مارسيلو كيروجا تسجيل أول إصابتين بمتحور "دلتاكرون" الذي يعتقد أنه ناجم عن متحوري "دلتا" و"أوميكرون" من فيروس كورونا.

وقال كيروجا في تصريح: "تم تسجيل أول إصابتين بمتحور "دلتاكرون" لفيروس كورونا في البرازيل".

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وأضاف أن "هذا المتحور يرجح أنه مزيج من المتحورين "دلتا" و"أوميكرون"، وينتشر في فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا".

وتابع: "لقد رصد اختصاصيو الجينوم لدينا إصابتين في البرازيل، واحدة في ولاية أمابا، والثانية في ولاية بارا".

وتم تسجيل حوالي 29.4 مليون إصابة بفيروس كورونا في البرازيل منذ بداية الجائحة.

المصدر: "تاس" 

 

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