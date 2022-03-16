السويد تشدد إجراءات تحديد الهوية على الحدود

تعتزم الحكومة السويدية إعادة تطبيق إجراءات التحقق من هوية الوافدين على البلاد، تحسبا لتزايد أعداد اللاجئين من أوكرانيا.

وقالت الحكومة في ستوكهولم يوم الثلاثاء إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى أكبر أزمة لاجئين تشهدها أوروبا وأسرعها منذ الحرب العالمية الثانية.

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وتنوي الحكومة استئناف الممارسات التي كانت تتبعها خلال أزمة اللاجئين عام 2015 بالتحقق من هويات المسافرين القادمين إلى السويد باستخدام الحافلات أو القطارات أو السفن، ولا يزال يتعين الحصول على موافقة البرلمان على المقترح.

وخلال أزمة اللاجئين في عام 2015، أقرت السويد قانونا مؤقتا وانتهى العمل به من حينها، يسمح لشركات النقل بالتحقق من الهويات.

ووفقا لمقترح الحكومة فإن القانون الجديد سوف يدخل حيز التنفيذ في 8 أبريل المقبل وسوف يكون أيضا مؤقتة، ومن المقرر أن تكون الرحلات من النرويج أو عبرها مستثناة.

وفي أقصى جنوب الدنمارك، هناك حالات يومية من إعادة لاجئين أوكرانيين عبر الحدود مع ألمانيا لعدم حيازتهم على جوازات سفر بيومترية أو يريدون استخدام الدنمارك كمعبر للوصول إلى دولة أخرى، وفقا لمحطة "دي أر" الإذاعية.

المصدر: د ب أ