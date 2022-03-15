أنباء عن رفض عمال مطار إيطالي تحميل أسلحة لأوكرانيا تحت ستار المساعدات الإنسانية

رفض عمال الشحن في مطار مدينة بيزا في إقليم توسكانا الإيطالي تحميل شحنة تضم أسلحة إلى أوكرانيا تحت ستار المساعدات الإنسانية، وفق موقع Pisa Today.

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وأوضح الموقع أن العمال أبلغوا نقابتهم بأن صناديق "المساعدات الإنسانية" تحتوي "أسلحة وذخيرة ومتفجرات".

وأشار إلى أن الطائرات تنقل هذه الصناديق إلى قواعد الولايات المتحدة والناتو في بولندا قبل شحنها إلى أوكرانيا.

وذكر Pisa Today أن العمال رفضوا تحميل هذه الصناديق على الطائرات.

ودانت نقابة Usb-Pisa المحلية ممارسات التزوير من هذا النوع ودعت إلى حظر هذا النوع من الرحلات، على اعتبار أن الحوار السلمي هو الطريق الوحيد لوقف القتال في أوكرانيا.

كما شجعت النقابة عمال الشحن في مطار بيزا على مواصلة إضرابهم عن تحميل شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا ودعتهم للمشاركة في فعالية احتجاجية يوم السبت المقبل تحت شعار"من توسكانا.. جسور السلام لا لرحلات الحرب".

المصدر: Pisa Today