أردوغان: تركيا ستبقى دائما ملاذا للمظلومين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستبقى دائما ملاذا للمظلومين سواء من العراق أو سوريا أو أفغانستان، واليوم من أوكرانيا.

وأشاد أردوغان في كلمة ببرنامج "جوائز الخير الدولية" بالعاصمة أنقرة، بـ"شجاعة أمهات ديار بكر في صرختهن بوجه الإرهابيين للكف عن امتصاص دماء الأكراد على مدار عقود"، معتبرا أن "صرخة أمهات ديار بكر "نريد أبناءنا" هي إحدى أقوى الصفعات على وجوه الإرهابيين والانفصاليين وامتداداتهم".

وأوضح أردوغان أن تركيا لم تدر ظهرها للدول الشقيقة في إفريقيا لمكافحة كورونا كما فعل الغرب، مشيرا إلى تقديم بلاده مساعدات طبية إلى 160 دولة و12 منظمة دولية.

ولفت إلى أن تركيا وزعت اللقاح المحلي "توركوفاك" المضاد لكورونا، إلى جانب التطعيمات التي تم شراؤها من الخارج للمناطق الأكثر تضررا بالوباء، مضيفا: "أنقرة تقدم تدريجيا 15 مليون جرعة من اللقاح لدول القارة السمراء بناء على الوعود التي قدمتها في قمة الشراكة التركية الإفريقية الثالثة".

وأكد أن تركيا تضمن وصول الخدمات الصحية للجميع دون استثناء أو تمييز بين اللاجئين والمواطنين.

المصدر: "الأناضول"