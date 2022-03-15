لافروف ونظيره الفيتنامي يؤكدان أهمية الحوار لحل الأزمة في أوكرانيا

شدد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الفيتنامي، بوي ثانه سون، على أهمية التحلي بضبط النفس في الأزمة الأوكرانية ومواصلة بذل الجهود لإيجاد حل دائم للخلافات.

ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية عن الوزير الفيتنامي قوله، إن "تبادل الآراء الصادق والصريح والبناء بشأن حالة النزاع في أوكرانيا"، مجددا موقف بلاده الثابت بأن "النزاعات والخلافات الدولية يجب حلها بالوسائل السلمية ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة مبدأ احترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي البلدان".

وحث "الأطراف على ضبط النفس وتقليل التوترات، ومواصلة بذل الجهود للحوار لإيجاد حل طويل الأمد يقوم على أساس القانون الدولي ويتوافق معه، مع مراعاة المصالح المشروعة للطرفين".

واقترح أن "يواصل الجانب الروسي تنظيم الممرات الإنسانية واتخاذ الإجراءات لضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم الفيتناميون في أوكرانيا، لإجلائهم من مناطق القتال".

بدوره، أعرب لافروف عن "تقديره الكبير لدور فيتنام وإسهامها في قضية تعزيز السلام والاستقرار والتعاون الإنمائي في المنطقة والعالم.

وأطلع لافروف نظيره الفيتنامي على آخر التطورات في أوكرانيا، مؤكدا أن "موسكو ستبذل قصارى جهدها لدعم الإجلاء الآمن للمواطنين الفيتناميين من أوكرانيا".

المصدر: "تاس"