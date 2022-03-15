واشنطن قلقة إزاء "التطور السريع" للصواريخ والمسيّرات الإيرانية

أعرب قائدة القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) الجنرال كينيث ماكينزي عن قلقه إزاء تطوير إيران "السريع" لبرامج الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وقال ماكينزي خلال جسلة الاستماع في الكونغرس الأمريكي، يوم الثلاثاء، إن "ما يثير قلقي قبل كل شيء هو ألا يمتلكوا أسلحة نووية... وأنا قلق للغاية أيضا إزاء التنامي الملموس لعدد صواريخهم البالستية وفاعليتها، وبرنامجهم لتطوير الطائرات المسيرة البعيدة المدى والبرنامج لتطوير الصواريخ المجنحة".

إقرأ المزيد

وتابع الجنرال قائلا إن "لديهم أكثر من 3 آلاف صاروخ بالستي من مختلف الأنواع، وبعضها قادرة على الوصول إلى تل أبيب".

وأضاف أن "لا توجد هناك أي صواريخ قادرة على الوصول إلى أوروبا بعد، ولكن خلال السنوات الخمس أو السبع الأخيرة ساهموا كثيرا في البرنامج لتطوير الصواريخ البالستية".

وأشار إلى أن هذا التطوير سمح للإيرانيين "بزيادة مدى ودقة الصواريخ بشكل ملموس".

المصدر: تاس