إيران.. ارتفاع حصيلة قتلى التعامل الخاطئ للألعاب النارية إلى 13

أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع حصيلة قتلى التعامل الخاطئ مع الألعاب النارية إلى 13 قتيلا و841 جريحا بينهم 20 في العناية المركزة.

وبحسب منظمة الطوارئ الإيرانية، فقد أصيب منذ بداية فبراير 364 شخصا بسبب المواد الحارقة ما يُظهر زيادة بنسبة 47٪ مقارنة بالعام الماضي. كما فقد 10 من مواطنينا حياتهم بعد ظهر اليوم، مما يشير إلى زيادة بنسبة 63٪ في عدد المصابين في الحادث.

وتم حتى الآن إجراء 63 عملية بتر، و 242 إصابة في العين و 345 حرقا. وكان أعلى معدل للحروق في طهران بواقع 149 حالة.

المصدر: "فارس"