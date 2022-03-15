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أردوغان يوفد تشاووش أوغلو إلى روسيا وأوكرانيا

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أردوغان يوفد تشاووش أوغلو إلى روسيا وأوكرانيا
AFP
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - أرشيف
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيوفد وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو إلى روسيا وأوكرانيا في جهود الوساطة لحل الأزمة بين البلدين.

وقال: "سأوفد وزير خارجيتنا إلى روسيا اليوم وسيجري مباحثات في موسكو الأربعاء وسيزور أوكرانيا الخميس".

وأضاف، أن "تركيا تواصل مساعيها الدبلوماسية من أجل إنهاء الأزمة القائمة بين موسكو وكييف".

وتابع: "كما سأستضيف غدا الأربعاء الرئيس البولندي في المجمع الرئاسي بأنقرة".

وأشار أردوغان إلى أن لقاء وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف وأوكرانيا دميتري كوليبا في منتدى أنطاليا الدبلوماسي قبل عدة أيام، دليل واضح على "الدور الهام الذي تلعبه تركيا في المجال الدبلوماسي.

المصدر: RT + "الأناضول"

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